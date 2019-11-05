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РИА Новости

Адвокат заявила о незаконном вмешательстве посольства США в дело Винника

22:54 05.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство США незаконно вмешивалось в дело россиянина Александра Винника, задержанного в Греции по американскому запросу в июле 2017 года и в нарушение греческой конституции до сих пор находящегося в заключении, заявила адвокат россиянина Зои Константопулу на пресс-конференции во вторник.
Адвокаты встретились с журналистами накануне заседания верховного суда Греции Ареоппага, на котором будет рассматриваться ходатайство об отмене всех решений суда о его выдаче в США и Францию. На пресс-конференции присутствовала мать россиянина Вера Винник.
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Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
"Дело Александра Винника – это дело не о преступлении, не об уголовном преследовании. Это дело о преследовании человека, нарушении его прав, унижении его достоинства", - сказала адвокат.
Она напомнила, что Винник был арестован в июле 2017 года в Халкидики, где отдыхал с женой и двумя маленькими детьми, и с тех пор не видел детей. Два года он не видел и жену, у которой развилось очень серьезное заболевание, сказала адвокат.
"Греция нарушает конституционное право на защиту. Никто не может держать человека более 18 месяцев без суда и без обвинительного приговора. Сейчас, спустя 27 месяцев, Александр Винник по-прежнему заключенный в нашей стране. Мы, его адвокаты, говорим, что Александра преследуют не за преступления. Его преследуют за его деятельность во имя свободы. Его преследуют за знания технологий. Его преследуют не за нарушения законов какой-то страны. Его преследуют за то, что он создает свободные финансовые операции граждан", - заявила Константопулу.
По ее словам, нарушены основополагающие права человека и гражданина.
"Силы, которые мешают его выдаче на родину, в Россию, выступают против демократии, против свободы, против прав граждан", - сказала адвокат.
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"Есть прямое вмешательство посольства США в Афинах, которое сделало заявление против выдачи Винника на родину", - сказала адвокат.
Тогда, по её словам, защита резко выступила против какого-либо вмешательства в дело Винника и нарушения его прав. Константопулу заявила, что вмешательство США стало ответом на официальный визит в Грецию генерального прокурора России.
"То, что сделало американское посольство, является по сути вмешательством. Генпрокурор РФ Юрий Чайка посещал Грецию и официально встречался с министром юстиции, и в рамках выполнения своих обязанностей, поскольку прокурорские власти России требуют выдачи Винника, он сделал заявление, что ожидает экстрадиции российского гражданина Александра Винника в Россию. В ответ на это институциональное заявление в рамках его обязанностей, представитель пресс-службы посольства США заявил, что правительство США уважает законодательство и ждет того же от России. Это является политическим вмешательством. Когда исполнительная власть на уровне посольства вмешивается и делает заявление, касающееся судебных властей, это показывает, что дело не имеет судебного измерения и имеет лишь политическое измерение", - сказала Константопулу.
Российский адвокат Тимофей Мусатов сказал, что дело Винника является политическим.
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"Защита понимает, что Греция оказалась в сложном политическом положении, когда интересы двух стран – Соединенных Штатов и Российской Федерации, пересекаются, и территорией стала Греция. Александр более двух лет находится на территории Греции, потому что нет законных способов передать его в Соединённые Штаты. Нельзя отрицать, что дело имеет политический характер, поскольку решение принимают политики", - сказал Мусатов.
Константопулу заявила, что в среду в Ареопаге состоится очень важное заседание суда.
"Александр требует отменить решения о его выдаче в США и Францию. И он требует этого не только потому, что эти требования старые и незаконные, принятые в октябре 2017 и декабре 2018 года, но и потому, что изменился законодательный режим. Уголовный кодекс Греции изменился, и он говорит, что должен быть пострадавший, жертва преступления. Мы говорили об этом еще до изменений УК. Александра преследуют, хотя нет ни одного человека, который подал бы против него жалобу, сказал бы, что он стал жертвой обмана или мошенничества", - сказала Константопулу.
Она сообщила, что 1 ноября 2019 года истек срок подачи заявлений в случае, если есть пострадавшие от действий Винника и требующие возмещения ущерба.
"Против Винника нет ни одного такого заявления. Это очень серьезная законная причина не выдавать его в США или Францию", - сказала Константопулу.
Адвокат сообщила, что в деле Винника есть "незаконные факторы" и "нарушающее закон поведение властей".
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Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникГрецияРоссияСШАВ мире
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