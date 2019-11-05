Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций

ООН, 5 ноя — РИА Новости. Первый комитет Первый комитет Генассамблеи ООН , занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций, заявил РИА Новости зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов

"Приняли три наших документа. Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве", — сказал дипломат.

Он пояснил, что после одобрения в комитете проекты резолюций рассмотрит Генассамбля ООН, которая должна утвердить их окончательно. Это произойдет, как ожидается, в начале декабря.

В проекте резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность "выразить <…> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".

Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.

В проекте "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" авторы призывают международное сообщество продолжать прикладывать усилия, нацеленные на предотвращение гонки вооружений, включая размещение оружия, в космосе.

Проект резолюции "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" рекомендует государствам — членам ООН "продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе <…> меры транспарентности и укрепления доверия <…> в максимально возможной и практически осуществимой степени".