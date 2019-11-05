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РИА Новости

Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций

22:40 05.11.2019 (обновлено: 23:58 05.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 5 ноя — РИА Новости. Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюций, заявил РИА Новости зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Приняли три наших документа. Первый — о неразмещении первыми оружия в космосе. Второй документ — "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве", — сказал дипломат.

Он пояснил, что после одобрения в комитете проекты резолюций рассмотрит Генассамбля ООН, которая должна утвердить их окончательно. Это произойдет, как ожидается, в начале декабря.
В проекте резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность "выразить <…> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".
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Авторы подтверждают, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.
В проекте "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" авторы призывают международное сообщество продолжать прикладывать усилия, нацеленные на предотвращение гонки вооружений, включая размещение оружия, в космосе.
Проект резолюции "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" рекомендует государствам — членам ООН "продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе <…> меры транспарентности и укрепления доверия <…> в максимально возможной и практически осуществимой степени".
Авторы резолюции призывают государства представлять на всевозможных форумах информацию о том, какие конкретные меры транспарентности и укрепления доверия в космосе они принимают.
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Популярные комментарии
За весь мир не надо говорить. И мы просто за суверенитет и независимость. Во всем. И это имеет смысл отстаивать.
5 ноября, 23:23
ssidorjan1919
1100000
Мы-то как раз ЗА мир (во всех смыслах)! О чём и говорится в этой новости.
5 ноября, 23:24
ВВольдемар
1100000
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