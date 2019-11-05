На Востряковском кладбище обустроили могилу Михаила Лесина

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Могила бывшего министра печати России Михаила Лесина обустроена рядом с могилой его родителей на Востряковском кладбище в Москве, при этом перезахоронения не проводилось, его тело захоронено в Лос-Анджелесе, сообщили РИА Новости его близкие в годовщину его гибели.
"Могилу обустроили рядом с могилой его родителей. Перезахоронение не проводили, он покоится в Лос-Анджелесе", - сказал один из собеседников агентства.
Ранее фотографию могилы Лесина опубликовала в своём аккаунте в Telegram главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Лесин погиб в ноябре 2015 года в Вашингтоне, американские следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае. Управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР вели расследование смерти Лесина почти год.
В 1999-2004 годах Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В 2004-2009 годах был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. С 1 октября 2013 года по 12 января 2015 года возглавлял "Газпром-медиа холдинг".