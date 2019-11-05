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РИА Новости
Культура

Национальная портретная галерея в Лондоне закроется на три года на ремонт

21:23 05.11.2019
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© РИА Новости / Анастасия ЛевченкоТрафальгарская площадь в Лондоне
Трафальгарская площадь в Лондоне
© РИА Новости / Анастасия Левченко
ЛОНДОН, 5 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская Национальная портретная галерея закроется до весны 2023 года на ремонт, который обойдется в 35,5 миллиона фунтов, сообщила администрация музея.
"Для эффективного завершения проекта (модернизации музея) и обеспечения безопасности посетителей, сотрудников и коллекции, галерея будет закрыта с 29 июня 2020 года до весны 2023 года, на время проведения строительных работ. На это время… мы в разных форматах сотрудничества организуем выставки, на которых по всей стране будут представлены сотни работ", - говорится в заявлении галереи.
За эти предстоящие три года планируется построить новый главный вход в галерею, отремонтировать и открыть для посетителей ранее закрытое восточное крыло и создать новый двор у главного входа.
Администрация музея уточняет, что выделила 300 картин для организации временных выставок "от Корнуолла до Эдинбурга". В частности, выставки будут открыты в Йорке, Бате, Ливерпуле, Ньюкасле.
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