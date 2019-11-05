Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T23:54Z
https://ria.ru/20191105/1560611332.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156029/24/1560292497_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_20cca013f40ea234d57666ce130e8457.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

21:20 05.11.2019 (обновлено: 23:54 05.11.2019)
88017
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийский военный
Сирийский военный
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийский военный. Архивное фото
ДАМАСК, 5 ноя — РИА Новости. Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
При этом не уточняется, кто ранее контролировал месторождение.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
3 ноября, 07:06Война в Сирии
Байден заявил об усилении позиций России в Сирии из-за политики Трампа
9501101214129978
Обсудить 30
Война в СирииМарк ЭсперАлександр ЛаврентьевВойна в СирииИгорь КонашенковСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что за не прикрытый бандитизм со стороны США? А мы вроде там с бандитами разбиоаемся.. Не думаю что Русская общественность будет против наподдать всем бандитам не взирая на национальность и принадлежность!
5 ноября, 21:46
Александр Русский
6800031117
Тут в комментариях столько военных экспертов, политических деятелей и пр. Так интересно. Создается впечатление, что события в Сирии, Украине, США, Турции - наше национальное реалити-шоу.
6 ноября, 01:18
Тоха Адамов
142661007
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси
Египет поприветствовал решение Британии возобновить рейсы в Шарм-эш-Шейх
Логотип московского метро
Московское метро предупредило о возможных ограничениях на станции "Динамо"
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
Лента новостейМолния