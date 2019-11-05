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РИА Новости

Онкобольная жительница Урала встретилась с братом после звонка Путину

21:00 05.11.2019 (обновлено: 21:19 05.11.2019)
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CC BY-SA 3.0 / "Искорка Фонд" / Вилена Исламова
Вилена Исламова
CC BY-SA 3.0 / "Искорка Фонд" /
Вилена Исламова. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Предсмертное желание онкобольной жительницы Челябинской области Вилены Исламовой встретиться со служащим в армии братом исполнилось после звонка на горячую линию президенту России, сообщила РИА Новости председатель Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгения Майорова.
У 19-летней жительницы Челябинской области Вилены Исламовой в 14 лет диагностировали лейкоз. После пятилетнего лечения медики оказались не в силах ей помочь, в итоге Вилена решила провести последние дни жизни дома. Последним ее желанием было увидеть брата, который служит в армии в другом регионе России.
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"Со слов Вилены, ее отец 4 октября дозвонился на горячую линию президента России и попросил выполнить просьбу дочери, отпустить брата к ней. И это случилось: брата отпустили на десять дней. Он приехал к сестре, пробыл у нее дней шесть — остальные дни заняла дорога. Но в субботу, брат к тому времени уже уехал, Вилены не стало…" — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что брата также должны отпустить и на похороны сестры.
По словам Майоровой, Вилена приезжала в "Искорку" с подругой Юлией в октябре за лекарствами, она думала, что у нее есть еще полгода, и ей предложили куда-нибудь поехать.
"Вилена ответила, что да, хотела бы побывать в Казани или Санкт-Петербурге. <…> Мы даже нашли того, кто сможет встретить девушку в Казани, <…> но Вилене резко стало плохо: уже 24 октября она звонила и сказала, что не может ходить", — пояснила она.
Тогда, по словам Майоровой, было принято решение купить девушке коляску, которая была доставлена к ней домой, но 2 ноября Вилена умерла.
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УралРоссияЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Хочешь получить 10 суток отпуска - звони Путину!)) Отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера, видать в российской армии такого понятия нет...
5 ноября, 21:55
АБАфанасий Бессмертный
11001014
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