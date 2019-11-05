Онкобольная жительница Урала встретилась с братом после звонка Путину

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Предсмертное желание онкобольной жительницы Челябинской области Вилены Исламовой встретиться со служащим в армии братом исполнилось после звонка на горячую линию Предсмертное желание онкобольной жительницы Челябинской области Вилены Исламовой встретиться со служащим в армии братом исполнилось после звонка на горячую линию президенту России , сообщила РИА Новости председатель Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгения Майорова.

У 19-летней жительницы Челябинской области Вилены Исламовой в 14 лет диагностировали лейкоз. После пятилетнего лечения медики оказались не в силах ей помочь, в итоге Вилена решила провести последние дни жизни дома. Последним ее желанием было увидеть брата, который служит в армии в другом регионе России.

"Со слов Вилены, ее отец 4 октября дозвонился на горячую линию президента России и попросил выполнить просьбу дочери, отпустить брата к ней. И это случилось: брата отпустили на десять дней. Он приехал к сестре, пробыл у нее дней шесть — остальные дни заняла дорога. Но в субботу, брат к тому времени уже уехал, Вилены не стало…" — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что брата также должны отпустить и на похороны сестры.

По словам Майоровой, Вилена приезжала в "Искорку" с подругой Юлией в октябре за лекарствами, она думала, что у нее есть еще полгода, и ей предложили куда-нибудь поехать.

"Вилена ответила, что да, хотела бы побывать в Казани или Санкт-Петербурге. <…> Мы даже нашли того, кто сможет встретить девушку в Казани, <…> но Вилене резко стало плохо: уже 24 октября она звонила и сказала, что не может ходить", — пояснила она.