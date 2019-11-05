Помпео в ходе визита в Германию отпразднует падение Берлинской стены

"Эта поездка - повод почтить жертвы прошлого и отпраздновать нынешнюю свободу, стабильность и процветание", - сказал он.

Кроме того, Помпео посетит синагогу в Галле, где в октябре в результате нападения погибли два человека. Он также посетит места, связанные с его собственной службой в Германии в качестве лейтенанта сухопутных сил США в конце 80-х годов.