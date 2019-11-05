Помпео в ходе визита в Германию отпразднует падение Берлинской стены

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Германию 6-8 ноября отпразднует 30-летие падения Берлинской стены, а также посетит место теракта в синагоге в Галле, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Эта поездка - повод почтить жертвы прошлого и отпраздновать нынешнюю свободу, стабильность и процветание", - сказал он.
По его словам, программа Помпео включает визит в четыре места, связанные с историей Берлинской стены, речь возле Бранденбургских ворот, посещение музея восточногерманской секретной службы Штази. Также 7 ноября Помпео проведет рабочую встречу в Лейпциге с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а 8 ноября в Берлине встретится с канцлером Ангелой Меркель, министрами обороны и финансов.
Кроме того, Помпео посетит синагогу в Галле, где в октябре в результате нападения погибли два человека. Он также посетит места, связанные с его собственной службой в Германии в качестве лейтенанта сухопутных сил США в конце 80-х годов.
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Падение Берлинской стены стало символом объединения Германии.