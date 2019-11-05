Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Компания Rockstar Games Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.

При этом, как сообщает портал Dark Side of Gaming , ни одна из имеющихся на рынке видеокарт не способна качественно воспроизводить игру на максимальных настройках.

Многие пользователи уже отметили, что с запуском игры возникает ряд проблем. В частности, у некоторых из них приложение "крашится" после появление загрузочного экрана.