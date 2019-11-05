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РИА Новости

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

20:40 05.11.2019 (обновлено: 23:13 05.11.2019)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Версия игры для консолей вышла в 2018 году. Ей удалось одержать победу в номинации "Любимая игра осени" по версии Gamers’ Choice Awards, а также "Выбор критиков" по версии Golden Joystick Awards.
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При этом, как сообщает портал Dark Side of Gaming, ни одна из имеющихся на рынке видеокарт не способна качественно воспроизводить игру на максимальных настройках.
Многие пользователи уже отметили, что с запуском игры возникает ряд проблем. В частности, у некоторых из них приложение "крашится" после появление загрузочного экрана.
Приобрести игру можно в официальном лаунчере Rockstar, в Steam игра будет доступна позднее.
6494279
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СШАТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Я так рад что ни как не знаю что это.
5 ноября, 21:41
ffrolgohom
4300012
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