Иран начнет обогащение урана на объекте в Фордо с 6 ноября

ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Тегеран с 6 ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%, заявил вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи

Ранее президент Ирана сообщил о том, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

"С завтрашнего дня начнется обогащение урана до 5% на объекте в Фордо", - приводит агентство ISNA слова Салехи. Он добавил, что это процесс будет протекать в присутствии инспекторов из МАГАТЭ.

Он также коснулся темы высокообогащенного, или оружейного урана, который начинается с отметки в 20%, заявив, что прежде на объекте в Фордо обогащение урана доводили до этих цифр, однако в данный момент у Ирана достаточно 20-процентного урана.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).