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РИА Новости
Ядерные технологии

Иран начнет обогащение урана на объекте в Фордо с 6 ноября

20:38 05.11.2019 (обновлено: 20:57 05.11.2019)
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Тегеран с 6 ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%, заявил вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
Ранее президент Ирана сообщил о том, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
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"С завтрашнего дня начнется обогащение урана до 5% на объекте в Фордо", - приводит агентство ISNA слова Салехи. Он добавил, что это процесс будет протекать в присутствии инспекторов из МАГАТЭ.
Он также коснулся темы высокообогащенного, или оружейного урана, который начинается с отметки в 20%, заявив, что прежде на объекте в Фордо обогащение урана доводили до этих цифр, однако в данный момент у Ирана достаточно 20-процентного урана.
Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Ядерные технологииАли Акбар СалехиИранБезопасность
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