Меркель назвала падение Берлинской стены "моментом счастья"

"Я знаю, что для восточных немцев конкретного поколения жизнь с мирной революцией стала свободной, но не всегда более простой. Мне также известно, что, помимо успешных регионов, есть и такие, в которых пустеют деревни, потому что дети и внуки уехали. Тем не менее сегодня, 30 лет спустя, нужно ясно сказать - даже если есть недовольство общественным транспортом, медицинским обслуживанием, действиями государства или собственной жизнью, это не дает права на ненависть и презрение к другим людям или даже к насилию. Толерантного отношения к такому поведению быть не должно", - добавила канцлер.