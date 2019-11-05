Меркель назвала падение Берлинской стены "моментом счастья"

БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что падение Берлинской стены стало "моментом счастья" в истории Германии.
"Для меня 9 ноября 1989 года был и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе - и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос", - рассказала Меркель в интервью еженедельнику Spiegel.
"Я знаю, что для восточных немцев конкретного поколения жизнь с мирной революцией стала свободной, но не всегда более простой. Мне также известно, что, помимо успешных регионов, есть и такие, в которых пустеют деревни, потому что дети и внуки уехали. Тем не менее сегодня, 30 лет спустя, нужно ясно сказать - даже если есть недовольство общественным транспортом, медицинским обслуживанием, действиями государства или собственной жизнью, это не дает права на ненависть и презрение к другим людям или даже к насилию. Толерантного отношения к такому поведению быть не должно", - добавила канцлер.
По словам Меркель, ей недавно рассказали о том, что ни один университет в Германии не возглавляет выходец с востока Германии. Канцлер назвала это "нехорошим состоянием", добавив, что у правительства "есть еще много работы в этом плане".
Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.
Берлинская стена (Berliner Mauer) - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.