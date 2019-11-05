Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР

БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала и Германская Демократическая Республика продолжила существование.

"Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения - кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать", - рассказала Меркель в интервью еженедельнику Spiegel

Канцлер добавила, что в этой ситуации она бы "осмотрела и ФРГ", но "свою первую поездку хотела бы совершить в Америку... из-за размера, многообразия, культуры".

"Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина - это была моя мечта", - сказала Меркель.

Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.