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РИА Новости

Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР

20:31 05.11.2019 (обновлено: 20:32 05.11.2019)
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© AP Photo / dpa/Gregor FischerКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / dpa/Gregor Fischer
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала и Германская Демократическая Республика продолжила существование.
"Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения - кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать", - рассказала Меркель в интервью еженедельнику Spiegel.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
19 июля, 17:03Акценты
"Другая жизнь" для Меркель: канцлер рассказала о здоровье и будущемКанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает интерес к своему здоровью, но считает эту тему личной.
Канцлер добавила, что в этой ситуации она бы "осмотрела и ФРГ", но "свою первую поездку хотела бы совершить в Америку... из-за размера, многообразия, культуры".
"Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина - это была моя мечта", - сказала Меркель.
Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.
Берлинская стена (Berliner Mauer) – укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.
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Германская Демократическая РеспубликаАнгела МеркельГерманияСШАБерлин (город)В мире
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