Помпео обсудит Украину в ходе визита в Германию

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Германию 6-8 ноября обсудит Украину, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Думаю, да, возможно, это будет обсуждаться", - сказал он в ходе телефонного брифинга в Вашингтоне.
По его словам, Помпео может обсудить шаги, предпринятые в последние недели президентом Украины Владимиром Зеленским "в направлении мира и экономической стабильности".
Представитель госдепартамента добавил, что США "привержены работе с союзниками и партнерами по оказанию давления на Россию с тем, чтобы она соблюдала минские соглашения".
Контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.