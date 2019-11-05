В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Водительское удостоверение Водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему выставят на торги в Москве 14 ноября, начальная цена лота оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670077. Естественно, на талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя). Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование. Вещи и документы стали достоянием рынка... Эстимейт: 1 350 000 – 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.

На аукционе также выставят первое отдельное издание Николая Карамзина "Бедная Лиза" без обозначения автора, места и года издания, начальная цена которого составляет 550 тысяч рублей. Особую коллекционную ценность представляет и первое издание одного из наиболее редких романов Федора Достоевского "Подросток", экземпляр с сохранением издательских обложек которого представляет коллекционную ценность. Эстимейт составляет 800 тысяч рублей.