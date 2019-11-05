Власти Ленобласти заинтересованы в развитии сотрудничества с Турцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, энергетики, экологии, производства автокомпонентов, стройматериалов и строительства в целом, а также в туристической сфере. Соответствующие договоренности достигнуты во вторник на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с послом Турецкой Республики в России Мехметом Самсаром.
"Мы действительно рассчитываем на плодотворное взаимодействие в сферах туризма и культуры, на долгосрочное сотрудничество с турецкими предприятиями, а также на развитие отношений с муниципалитетами республики", – заявил Дрозденко.
В свою очередь, турецкий дипломат отметил важность активизации экономических связей и дальнейшего роста взаимного товарооборота. Посол обозначил возможные перспективы партнерства с провинциями Измир, Бурса и Мирсин.
Глава Ленобласти выразил готовность провести консультации с будущими партнерами, продемонстрировать потенциал региона, а также подготовить визит в одну из провинций Турции и выйти с ней на прямые отношения.
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В пресс-службе обладминистрации добавили, что на данный момент Турция занимает девятое место среди контрагентов Ленинградской области – взаимный товарооборот за 2018 год превысил 250 миллионов долларов. В регионе действует ряд крупных проектов с участием турецкого капитала. В частности, "Тихвинский ферросплавный завод", принадлежащий Yildirim Group и относящийся к холдингу Sisecam "Русджам Стеклотара Холдинг", а также другие производства.