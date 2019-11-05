В Госдуме работают над проектом о противодействии подводным беспилотникам

"Хочу обратить внимание всех собравшихся на актуальность решения проблемы противодействия беспилотным аппаратам не только воздушной среде, но и в водной. Соответствующие законодательные наработки комитетом по безопасности сегодня подготовлены. Мы рассчитываем, что одновременно с принятием закона о воздушных беспилотниках мы внесем (в Госдуму) пакет документов о беспилотниках морских, потому что это не менее актуально", - сказал Хинштейн в ходе мероприятия.