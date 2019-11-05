Зеленский призвал внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить стандарты НАТО в систему управления силами обороны, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

По данным пресс-службы, Зеленский во вторник провел встречу с руководством Верховной рады и правительства, где поставил ряд ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

"В частности, министр обороны до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должна быть создана - военная полиция", - говорится в сообщении

Кроме того, украинский президент поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи водительских удостоверений, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.