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РИА Новости

Зеленский призвал внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны

19:54 05.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить стандарты НАТО в систему управления силами обороны, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
По данным пресс-службы, Зеленский во вторник провел встречу с руководством Верховной рады и правительства, где поставил ряд ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.
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"В частности, министр обороны до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должна быть создана - военная полиция", - говорится в сообщении
Кроме того, украинский президент поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи водительских удостоверений, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
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