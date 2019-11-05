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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства наезда на двух детей в центре Москвы

19:48 05.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства ДТП в центре столицы, в результате которого двое детей получили травмы, сообщает во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 5 ноября возле жилого дома по Шмитовскому проезду автомобиль наехал на двух несовершеннолетних 2008 и 2010 года рождения. Детей доставили в городскую больницу. Предварительно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
ДТП в Санкт-Петербурге
23 октября, 15:19РИА Новости
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
"Проводится доследственная проверка по факту ДТП в центре Москвы", - сказала Иванова.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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