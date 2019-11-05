СБУ предотвратила продажу украденных запчастей для МиГ-29

По данным ведомства, во время обыска у задержанных злоумышленников правоохранители изъяли запачаст и комплектующие к МиГ-29. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.