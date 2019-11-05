СБУ предотвратила продажу украденных запчастей для МиГ-29

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила во Львовской области незаконный сбыт комплектующих к боевым самолетам МиГ-29, похищенным из одной из воинских частей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Контрразведчики и следователи СБУ установили, что в одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, во время обыска у задержанных злоумышленников правоохранители изъяли запачаст и комплектующие к МиГ-29. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
МиГ-29 - многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Модернизация истребителя проходит на "Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе".