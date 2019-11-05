60 британских вузов планируют провести восьмидневную забастовку в ноябре

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Сотрудники 60 университетов в Сотрудники 60 университетов в Великобритании планируют провести в ноябре восьмидневную забастовку, выражая протест против условий пенсионной программы и оплаты труда, говорится в сообщении британского профсоюза университетов и колледжей (University and College Union, UCU).

Преподаватели и сотрудники вузов будут бастовать по двум документам. Первый связан с действующей системой пенсионного обеспечения университетов, второй - с системой оплаты труда преподавателей, в том числе преподавателей, временно замещающих своих коллег. По мнению сотрудников университетов, руководство вузов намеренно не идет навстречу преподавателя по этим вопросам, и ничем иным, как забастовкой, эти вопросы не решить.

"Первая волна забастовок обрушится на университеты в конце этого месяца, если работодатели не начнут серьезно с нами говорить о том, как они будут бороться с ростом пенсионных расходов, и снижением зарплаты, и ухудшением условий", - подчеркнула глава профсоюза UCU Джо Грэди.