Путин рассказал об обучении детей на национальном языке

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обучение детей на национальном языке не должно создавать ограничения для ребенка в будущем в виде незнания русского языка, которое может потребоваться ему в период продолжения обучения в других регионах Обучение детей на национальном языке не должно создавать ограничения для ребенка в будущем в виде незнания русского языка, которое может потребоваться ему в период продолжения обучения в других регионах России , сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.

"Нужно найти этот баланс между необходимостью, а эта необходимость совершенно очевидна, обучения ребенка национальному языку, поскольку без этого нет национальной культуры, но в то же время русскому языку и ощущению обучения, ощущению того, что (они – ред.) часть большой, могучей, мощной державы - это чрезвычайно важно. Конечно, это право выбора, как раз в тех же муниципалитетах, где школы работают, принимать решение по поводу того, на каком языке учить: на двух языках, на русском и национальном, либо только на национальном... если только на одном - это ограничение детей в будущем", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в случае, если школьник или студент захочет продолжить обучение в другом регионе России по выбранной им специальности, но программа будет проходить на русском языке, человек будет чувствовать себя ограниченным в своих возможностях, и это создаст для него дополнительные сложности.