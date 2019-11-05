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РИА Новости

Путин рассказал об обучении детей на национальном языке

19:33 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обучение детей на национальном языке не должно создавать ограничения для ребенка в будущем в виде незнания русского языка, которое может потребоваться ему в период продолжения обучения в других регионах России, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.
"Нужно найти этот баланс между необходимостью, а эта необходимость совершенно очевидна, обучения ребенка национальному языку, поскольку без этого нет национальной культуры, но в то же время русскому языку и ощущению обучения, ощущению того, что (они – ред.) часть большой, могучей, мощной державы - это чрезвычайно важно. Конечно, это право выбора, как раз в тех же муниципалитетах, где школы работают, принимать решение по поводу того, на каком языке учить: на двух языках, на русском и национальном, либо только на национальном... если только на одном - это ограничение детей в будущем", - сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что в случае, если школьник или студент захочет продолжить обучение в другом регионе России по выбранной им специальности, но программа будет проходить на русском языке, человек будет чувствовать себя ограниченным в своих возможностях, и это создаст для него дополнительные сложности.
"Решать такие вопросы нужно, конечно, по согласованию с республиками, с краями, с областями с нашими и с муниципалитетами, имея в виду, что люди не должны чувствовать, что их в чем-то ограничивают. Это было бы другой крайностью и абсолютно точной ошибкой для многонациональных государств - никаких ограничений здесь чувствовать для себя (школьники и студенты - ред.) не должны", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства
Вчера, 17:21Радио Sputnik
Путин: русский язык обеспечивает единство российской нации
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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