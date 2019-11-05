Проект ракеты для полетов на Луну отправят на утверждение в "Роскосмос"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Научно-технический совет по сверхтяжелой ракете принял решение направить в "Роскосмос" на одобрение эскизный проект носителя для полетов к Луне, говорится на сайте ракетно-космической корпорации "Энергия", на территории которой прошло заседание.
"По итогам заседания научно-технический совет принял решение одобрить результаты эскизных проектов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и его составных частей и представить их в госкорпорацию "Роскосмос", - говорится в сообщении.
Техническое проектирование ракеты поручено провести в следующем году.