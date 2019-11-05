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РИА Новости
РИА Наука

Проект ракеты для полетов на Луну отправят на утверждение в "Роскосмос"

19:21 05.11.2019 (обновлено: 19:22 05.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Научно-технический совет по сверхтяжелой ракете принял решение направить в "Роскосмос" на одобрение эскизный проект носителя для полетов к Луне, говорится на сайте ракетно-космической корпорации "Энергия", на территории которой прошло заседание.
"По итогам заседания научно-технический совет принял решение одобрить результаты эскизных проектов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и его составных частей и представить их в госкорпорацию "Роскосмос", - говорится в сообщении.
Техническое проектирование ракеты поручено провести в следующем году.
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Источник: "Роскосмос" планирует отправить на Луну "внука" робота "Федора"
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