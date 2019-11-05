Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка

"Судя по всему, к сожалению, не хочется говорить, что двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные идут. Совершенно очевидно — я согласен с теми, кто говорил об этом, — тревожные (сигналы. — Прим. ред.) по поводу того, как развивается русский язык, по поводу того, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки, а должна оказываться", — сказал Путин.