Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Совершенно очевидно, что есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается, заявил президент Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по русскому языку во вторник он вспомнил фразу пародиста Александра Иванова: "Велик могучим русский языка".
"Судя по всему, к сожалению, не хочется говорить, что двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные идут. Совершенно очевидно — я согласен с теми, кто говорил об этом, — тревожные (сигналы. — Прим. ред.) по поводу того, как развивается русский язык, по поводу того, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки, а должна оказываться", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что по результатам прошедшего во вторник на Совете обсуждения обязательно будет подготовлен соответствующий проект поручений.
"Я уверен, что мы сегодня собрались не напрасно, не зря. Надеюсь, что это будут поручения, которые помогут, во всяком случае, будет предпринята попытка, тем направлениям, которые мы с вами обсуждали, попытка ситуацию исправить или направить в нужное русло", — заключил он.