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РИА Новости

Путин призвал к созданию программы поддержки языкового многообразия

19:11 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым создание программы поддержки языкового многообразия в России.
"Такая программа, любая форма поддержки языкового многообразия в России, конечно, должна быть. У нас создан фонд для этого, но он недостаточно наполняется финансами. Надо посмотреть реальные потребности. Но реальные потребности можно, конечно, рисовать любые, но исходить из реалий жизни. Что можно сделать, чтобы поддержать языки народов России? Мы с вами хорошо знаем, как в прежние годы, прежние времена это поддерживалось, и журналы издавались, целый набор был инструментов поддержки. Надо к этому вернуться обязательно, над этим поработать. Может быть, программу сделать и наполнить ее содержанием соответствующим, в том числе и финансовым", - заявил Путин на заседании совета по русскому языку.
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