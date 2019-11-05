Путин отметил роль экономики в создании интереса к стране и языку

"Я не говорил, что экономика способствует развитию языка, культуры, нет. Базу создает и вызывает интерес к стране, а значит и к языку, с нами хотят сотрудничать", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что если к стране в целом не будет интереса, то ее и язык и культуру вряд ли будут тщательно изучать. Тем не менее, музыку Чайковского слушать не перестанут, надеется президент.

"В принципе, интерес к стране, к культуре, к языку, пропадает сразу же, как только пропадает интерес к стране как таковой, как к деятельному участнику международного общения. В основе интереса к стране лежит, конечно, экономика. Это очевидный факт. Производные потом и в политике, в обороне, и так далее. Но инструмент сам по себе должен быть отточен. В данном случае, когда я говорю про инструмент, извините за это, имею в виду тему, которую мы обсуждаем сейчас - русский язык", - заявил российский лидер.