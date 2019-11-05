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РИА Новости

Путин отметил роль экономики в создании интереса к стране и языку

19:08 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экономика в современном мире становится базой интереса к стране, ее культуре и языку, если Россия перестанет быть деятельным участником международного общения, творчество Толстого и Пушкина может быть забыто, хотя Чайковского продолжат слушать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.
"Я не говорил, что экономика способствует развитию языка, культуры, нет. Базу создает и вызывает интерес к стране, а значит и к языку, с нами хотят сотрудничать", - пояснил Путин.
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Он подчеркнул, что если к стране в целом не будет интереса, то ее и язык и культуру вряд ли будут тщательно изучать. Тем не менее, музыку Чайковского слушать не перестанут, надеется президент.
"Возрождение интереса к России пошло по самым разным основаниям - интерес к языку возрождается мгновенно, в ту же секунду. Претензии к стране: она ничтожная, маленькая, невлиятельная никому не нужна - и интерес будет пропадать. Ну как, будут там как в музее ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой, в конце концов, интерес и к этому пропадет, уверяю вас, как это для нас не было бы печально. Музыку Чайковского, слушать, конечно, будут всегда, я надеюсь", - отметил Путин.
По мнению президента, для сохранения интереса к языку страна должна оставаться деятельным участником международного общения.
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"В принципе, интерес к стране, к культуре, к языку, пропадает сразу же, как только пропадает интерес к стране как таковой, как к деятельному участнику международного общения. В основе интереса к стране лежит, конечно, экономика. Это очевидный факт. Производные потом и в политике, в обороне, и так далее. Но инструмент сам по себе должен быть отточен. В данном случае, когда я говорю про инструмент, извините за это, имею в виду тему, которую мы обсуждаем сейчас - русский язык", - заявил российский лидер.
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Владимир ПутинРоссияОбществоЭкономика
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