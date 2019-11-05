В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями

Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте

Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте

© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте

КАИР, 5 ноя — РИА Новости. Совместная египетско-японская археологическая миссия, работающая на раскопках в северной части древнеегипетского некрополя в Саккаре в окрестностях Совместная египетско-японская археологическая миссия, работающая на раскопках в северной части древнеегипетского некрополя в Саккаре в окрестностях Каира , обнаружила уникальную гробницу-катакомбы с мумиями, относящуюся к римскому периоду I-II века нашей эры, сообщили в Министерстве по делам памятников древности Египта

Администрация археологического комплекса пояснила, что открытие было сделано в той части Саккары, которая раньше никогда не исследовалась.

© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте © Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте

"Катакомбы состоят из глиняного кирпичного строения с внутренней лестницей, спускающейся в вырубленные в известняковой породе помещения", — рассказал журналистам японский археолог Нузумо Кавай. По его словам, в нише гробницы ученые обнаружили каменное панно с вырезанными древнеегипетскими богами и греческими надписями, несколько статуй и мумии.

По словам представителей министерства, гробница стала первым захоронением римского периода, обнаруженным в Саккаре.

© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте © Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте