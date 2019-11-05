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РИА Новости
РИА Наука

В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями

19:01 05.11.2019 (обновлено: 20:08 05.11.2019)
19008
© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
 Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
КАИР, 5 ноя — РИА Новости. Совместная египетско-японская археологическая миссия, работающая на раскопках в северной части древнеегипетского некрополя в Саккаре в окрестностях Каира, обнаружила уникальную гробницу-катакомбы с мумиями, относящуюся к римскому периоду I-II века нашей эры, сообщили в Министерстве по делам памятников древности Египта.
Администрация археологического комплекса пояснила, что открытие было сделано в той части Саккары, которая раньше никогда не исследовалась.
© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
 Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около 2 тыс лет нашли японские археологи в Египте
© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
"Катакомбы состоят из глиняного кирпичного строения с внутренней лестницей, спускающейся в вырубленные в известняковой породе помещения", — рассказал журналистам японский археолог Нузумо Кавай. По его словам, в нише гробницы ученые обнаружили каменное панно с вырезанными древнеегипетскими богами и греческими надписями, несколько статуй и мумии.
По словам представителей министерства, гробница стала первым захоронением римского периода, обнаруженным в Саккаре.
© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
 Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около 2 тыс лет нашли японские археологи в Египте
© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX веков до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
842172912
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РИА НаукаКаир (город)ЯпонияЕгипетВ мире
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