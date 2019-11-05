Мексика подтвердила гибель девяти человек после нападения на семью мормонов

МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Девять человек погибли в результате нападения на мормонскую семью ЛеБарон в Мексике, сообщил министр безопасности и защиты граждан Мексики Альфонсо Дурасо в ходе пресс-конференции президента Лопеса Обрадора.
"В инциденте погибли девять человек - три женщины и шесть несовершеннолетних, ранены шестеро подростков, еще одна пропала без вести", - заявил Дурасо.
Община мормонов ЛеБарон была основана в 40-х годах ХХ века и считается одной из наиболее процветающих семей штата Чиуауа - они занимаются сельским хозяйством, животноводством и торговлей. Все члены общины имеют гражданство США.
По словам чиновника, колонну из трёх машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок, которые оспаривают регион - в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа.
По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе.
23 июля 2018, 11:40РИА НовостиВ Неваде прихожанин открыл стрельбу в церкви мормонов
Накануне утром члены семьи ЛеБарон - 14 детей и три женщины - попали в засаду, на границе штатов Чиуауа и Сонора автомобили были атакованы вооруженными людьми. Первоначально сообщалось о 12 погибших, однако власти во вторник официально подтвердили гибель девяти человек.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).