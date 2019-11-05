Мексика подтвердила гибель девяти человек после нападения на семью мормонов

МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Девять человек погибли в результате нападения на мормонскую семью ЛеБарон в Девять человек погибли в результате нападения на мормонскую семью ЛеБарон в Мексике , сообщил министр безопасности и защиты граждан Мексики Альфонсо Дурасо в ходе пресс-конференции президента Лопеса Обрадора.

"В инциденте погибли девять человек - три женщины и шесть несовершеннолетних, ранены шестеро подростков, еще одна пропала без вести", - заявил Дурасо.

Община мормонов ЛеБарон была основана в 40-х годах ХХ века и считается одной из наиболее процветающих семей штата Чиуауа - они занимаются сельским хозяйством, животноводством и торговлей. Все члены общины имеют гражданство США.

По словам чиновника, колонну из трёх машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок, которые оспаривают регион - в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа.

По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе.

Накануне утром члены семьи ЛеБарон - 14 детей и три женщины - попали в засаду, на границе штатов Чиуауа и Сонора автомобили были атакованы вооруженными людьми. Первоначально сообщалось о 12 погибших, однако власти во вторник официально подтвердили гибель девяти человек.