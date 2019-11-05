В Великобритании железнодорожники планируют 27-дневную забастовку в декабре

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Сотрудники Юго-Западной железной дороги (South Western Railway, SWR) в Сотрудники Юго-Западной железной дороги (South Western Railway, SWR) в Великобритании планируют в декабре провести 27 дней забастовки, протестуя против отказа работодателя выполнять ранее достигнутые договоренности, следует из заявления профсоюза RMT, представляющего интересы работников.

Сотрудники SWR возмущены тем, что работодатель не выполняет свои договоренности, касающиеся системы контроля в поездах, при которой машинисты также должны частично выполнять обязанности охранников и контролеров в вверенных им составах. SWR в прошлом году приняла решение сократить количество охранников сопровождения поездов, переложив эту функцию на машинистов.

Планируется, что сотрудники SWR не выйдут на работу в периоды с 2 по 11 декабря, с 13 по 24 декабря и с 27 декабря по 1 января 2020 года.

"Пока компания продолжает отказываться дать гарантии по будущим обязанностям охранников, мы будем продолжать спор", - заявил глава RMT Мик Кэш.