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РИА Новости
РИА Наука

Ученые выяснили причину высокой выживаемости вомбатов

18:51 05.11.2019
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© Depositphotos / wrangelВомбат (Vombatus ursinus)
Вомбат (Vombatus ursinus)
© Depositphotos / wrangel
Вомбат (Vombatus ursinus)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что челюсти вомбатов — сумчатых млекопитающих Австралии — могут постепенно менять свою форму при смене диеты. Вероятно, именно эта способность обеспечивает животному исключительную выживаемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.
Вомбаты — травоядные сумчатые млекопитающие, внешне напоминающие маленьких медведей или очень крупных хомяков, обитают в засушливых районах Австралии. В периоды длительной засухи выживаемость этих животных зависит от способности пережевывать большое количество жесткой травы, корней и коры деревьев.
Ученые из Австралии, Великобритании и США провели морфометрический анализ черепов и нижних челюстей у представителей трех ныне существующих видов вомбатов: обыкновенных (Vombatus ursinus), северных волосатых (Lasiorhinus krefftii) и южных волосатых (Lasiorhinus latifrons). Различные популяции этих животных обитают в разных районах и имеют несколько различающийся рацион питания.
Используя метод геометрической 3D-морфометрии, основанный на цифровой обработке данных компьютерной томографии, ученые оценили вариации морфологии черепа животных по нескольким осям.
Вомбат
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Выяснилось, что изменчивость черепа и челюстей, как между видами, так и внутри одного вида, связана больше с характером потребляемой пищи, чем с различием в пропорциях (аллометрией) внутри вида или между видами. Причем адаптация челюстей к новым условиям питания у вомбатов может происходить достаточно быстро. Ученые назвали свое открытие "гипотезой биомеханики".
"Похоже, что особи внутри каждого вида больше всего различаются в зависимости от того, где прикрепляются их жевательные мышцы, а также от того, на какие участки челюстей приходится максимальное усилие при жевании, — приводятся в пресс-релизе Квинслендского университета слова соавтора исследования Ольги Панагиотопулу (Olga Panagiotopoulou) из Института биомедицинских исследований при Университете Монаша (Автралия). — Вомбаты способны адаптировать свои челюсти в процессе роста. Их черепа меняются в соответствии с рационом питания".
Ученые считают, что такая адаптационная способность помогает вомбатам выживать в условиях климатических изменений, а также при переходе на новую диету. Особенно это актуально для северных волосатых вомбатов, которых осталось всего около 250 особей, и планируется их переместить в другой заповедник, где набор растительности может немного отличаться.
"Чтобы защитить находящихся под угрозой исчезновения животных, иногда необходимо перемещать их в новые места убежища, где угроз от хищников меньше, но диета может быть совершенно другой", — говорит первый автор исследования Вера Вайсбекер (Vera Weisbecker) из Квинслендского университета. — Наши результаты показывают, что будущие поколения северных волосатых вомбатов будут хорошо адаптироваться к другой пище в новом доме".
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6 марта, 03:03Туризм
Ученые выяснили, что сумчатые пришли в Австралию из Америки
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