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РИА Новости

Путин поддержал идею составить перечень словарей для школ

18:47 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею составить перечень словарей, которые могут быть использованы в российских школах.
На заседании Совета по русскому языку было высказано предложение организовать специальную экспертизу и на ее основе сформировать перечень словарей, использование которых будет допустимо в российских школах как учителями, так и учащимися.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Вчера, 16:52РИА Новости
Путин назвал русский язык "мягкой силой"
"По поводу анализа словарей и допуска их - я думаю, что правильно абсолютно. Отметим это в перечне поручений", - сказал глава государства.
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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