Путин поддержал идею составить перечень словарей для школ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею составить перечень словарей, которые могут быть использованы в российских школах.
На заседании Совета по русскому языку было высказано предложение организовать специальную экспертизу и на ее основе сформировать перечень словарей, использование которых будет допустимо в российских школах как учителями, так и учащимися.
"По поводу анализа словарей и допуска их - я думаю, что правильно абсолютно. Отметим это в перечне поручений", - сказал глава государства.