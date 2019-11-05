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РИА Новости

Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия

18:39 05.11.2019
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
Дрон на закате солнца. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
"Применение оружия и боевой техники это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, для того чтобы не обременять наши бюджеты", - заявил Борукаев на круглом столе "Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности" в Государственной Думе.
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Стоимость специальных комплексов для борьбы с БПЛА, подчеркнул генерал, начинается от 150 тысяч рублей, а отдельные системы защиты обходятся в 200 миллионов рублей и с учетом развития дронов цена средств защиты будет только расти.
"Если мы технические средства установим на все объекты - это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти", - заявил он.
Также ещё одним аргументом за использования оружия при борьбе с БПЛА, подчеркнул Борукаев, стало появление дронов, которые не восприимчивы к техническим средствам противодействия.
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РосгвардияБезопасность
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