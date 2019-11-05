Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.

"Применение оружия и боевой техники это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, для того чтобы не обременять наши бюджеты", - заявил Борукаев на круглом столе "Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности" в Государственной Думе

Стоимость специальных комплексов для борьбы с БПЛА, подчеркнул генерал, начинается от 150 тысяч рублей, а отдельные системы защиты обходятся в 200 миллионов рублей и с учетом развития дронов цена средств защиты будет только расти.

"Если мы технические средства установим на все объекты - это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти", - заявил он.