США ввели новые санкции против Венесуэлы

Как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, попавшие под санкции люди "связаны с коррупцией, нарушением прав человека, актами запугивания и насилия".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.