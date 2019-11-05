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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США ввели новые санкции против Венесуэлы

18:38 05.11.2019 (обновлено: 22:48 05.11.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.
По заявлению министра финансов Стивена Мнучина, США подозревают чиновников в нарушении прав человека и разгоне мирных демонстраций.
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В список санкций попали Ремиджио Кебайос Икасо, адмирал флота и командующий Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы, который публично поддерживает президента Николаса Мадуро, и генсек Национального совета по обороне Хосе Аделино Орнелас Ферейра, которого Вашингтон обвиняет в насилии против демонстрантов. Также в списке санкций депутат Национальной конституционной ассамблеи Педро Мигель Каррено Эскобар, которого подозревают в "использовании чрезмерной силы против протестующих и журналистов", высокопоставленный офицер разведки Карлос Альтерто Кальдерон Киринос, который, по утверждению минфина США, участвовал в пытках, а также майор Национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Хуртадо, которого также обвиняют в насилии против демонстрантов.
Как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, попавшие под санкции люди "связаны с коррупцией, нарушением прав человека, актами запугивания и насилия".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоСтивен МнучинМинистерство финансов СШАНиколас МадуроВенесуэлаСШАЭкономика
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