Сандра Буллок и продюсер "Богемской рапсодии" снимут фильм

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сандра Буллок примет участие в экранизации британского сериала "Непрощенная" 2009 года на Netflix, . Сандра Буллок примет участие в экранизации британского сериала "Непрощенная" 2009 года на Netflix, сообщает Deadline.

Актриса не только сыграет главную роль, но и спродюсирует проект вместе с Грэмом Кингом, работавшим над фильмом "Богемская рапсодия".

Пока у ленты нет названия. Режиссером картины выступит Нора Фингшайдт, а сценаристом — Кристофер Маккуорри. Ранее предполагалось, что главную роль в киноадаптации исполнит Анджелина Джоли.

Руфь Слейтер (Буллок) выпускают из тюрьмы, где она отбывала срок за тяжкое преступление, но люди отворачиваются от нее. И тогда единственной надеждой начать жить заново становится поиск сестры.