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РИА Новости
Культура

Сандра Буллок и продюсер "Богемской рапсодии" снимут фильм

19:17 05.11.2019 (обновлено: 19:21 05.11.2019)
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© AP Photo / Charles Sykes/InvisionСандра Буллок посещает на показе "Птичьего короба" в Нью-Йорке
Сандра Буллок посещает на показе Птичьего короба в Нью-Йорке
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сандра Буллок примет участие в экранизации британского сериала "Непрощенная" 2009 года на Netflix, сообщает Deadline.
Актриса не только сыграет главную роль, но и спродюсирует проект вместе с Грэмом Кингом, работавшим над фильмом "Богемская рапсодия".
Пока у ленты нет названия. Режиссером картины выступит Нора Фингшайдт, а сценаристом — Кристофер Маккуорри. Ранее предполагалось, что главную роль в киноадаптации исполнит Анджелина Джоли.
Руфь Слейтер (Буллок) выпускают из тюрьмы, где она отбывала срок за тяжкое преступление, но люди отворачиваются от нее. И тогда единственной надеждой начать жить заново становится поиск сестры.
Это уже второй проект Netflix, в котором играет Сандра Буллок. Прошлый фильм "Птичий короб" был успешным — за первые четыре недели у него было более 80 миллионов просмотров.
Музыкальная группа Bee Gees
3 ноября, 14:32Культура
Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм про группу Bee Gees
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