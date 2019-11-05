Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T21:33Z
https://ria.ru/20191105/1560606946.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156061/14/1560611488_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_6888dc532eec4c48084e7a36009bfd2c.jpg
РИА Новости

Путин предложил заменить "Википедию" другой энциклопедией

18:31 05.11.2019 (обновлено: 21:33 05.11.2019)
39302
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
"По поводу "Википедии"... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.
Ранее в сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия". Об этом говорилось в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Сайт российской Википедии
10 августа, 18:13РИА Новости
Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться "Википедией"
537326522640
Обсудить 478
WikipediaВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Разумно. Вика- известное брехло.
5 ноября, 18:46
Евгений Д
1562001215
Давно пора!!!
5 ноября, 18:45
Д Доктор Виа
1060002147
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин раскритиковал главу Минобрнауки Котюкова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперты оценили проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО
Итоговое сочинение в российских школах
В России могут изменить порядок оглашения тем итогового сочинения в школах
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Вилена Исламова
Онкобольная жительница Урала встретилась с братом после звонка Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей террористической организации
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния