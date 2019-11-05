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РИА Новости

Путин раскритиковал главу Минобрнауки Котюкова

18:26 05.11.2019 (обновлено: 03:37 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
В ходе заседания совета по русскому языку президенту привели пример Воронежского госуниверситета, где при наборе групп в магистратуру есть всего шесть бюджетных мест. При этом сама группа не может быть меньше 12 человек.
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Путин сказал, что для него это стало неожиданностью. "Если это так, то трудно что-то комментировать, я попрошу коллег прокомментировать. Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?" - спросил Путин у Котюкова.
Министр попытался объяснить ситуацию с приемом на филологические факультеты тем, что сегодня по статистике за счет бюджета обучается примерно 40% абитуриентов, остальные учатся платно или за счет работодателей, и эти показатели учитываются при распределении контрольных цифр приема.
"Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо! Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест", - заявил президент.
Путин отметил, что нельзя рассчитывать на то, что шесть человек пойдут обучаться филологической специальности за свой счёт, поскольку эта специальность не приносит таких доходов, как, к примеру, нефть и газ.
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"Конечно, я понимаю, что министерство федеральное должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной", - заметил Путин, призвав министра устранить противоречия и "навести порядок" в этом вопросе.
"Мы сейчас вносим изменения в эту методику", - ответил Котюков.
"Вносите изменения и потом доложите мне, как вы изменили", - отреагировал президент.
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Навигатор абитуриентаМихаил КотюковВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Неужели Вы прозрели, Владимир Владимирович? По-моему не один министр витает в облаках и далек от нашей бренной земли. Что происходит с нашим образованием, да хоть за последние 10 лет, не видит только откровенный слепец. Или откровенно не желающий видеть. А Вы у "господина" премьер-министра спросите, он вам все доложит в деталях. Он ведь "близок" к грешной земле, он знает, как мы идем в светлую эпоху роботизации, вот-вот уже придем. Сам недавно читал.
5 ноября, 20:20
Сам себя боюсь
8680105
Так скоро не кому будет Роснефть возглавить и Роскосмос.
5 ноября, 18:30
АРАнна Рутман
23260106
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