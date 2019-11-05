Путин раскритиковал главу Минобрнауки Котюкова

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

В ходе заседания совета по русскому языку президенту привели пример Воронежского госуниверситета, где при наборе групп в магистратуру есть всего шесть бюджетных мест. При этом сама группа не может быть меньше 12 человек.

Путин сказал, что для него это стало неожиданностью. "Если это так, то трудно что-то комментировать, я попрошу коллег прокомментировать. Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?" - спросил Путин у Котюкова.

Министр попытался объяснить ситуацию с приемом на филологические факультеты тем, что сегодня по статистике за счет бюджета обучается примерно 40% абитуриентов, остальные учатся платно или за счет работодателей, и эти показатели учитываются при распределении контрольных цифр приема.

"Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо! Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест", - заявил президент.

Путин отметил, что нельзя рассчитывать на то, что шесть человек пойдут обучаться филологической специальности за свой счёт, поскольку эта специальность не приносит таких доходов, как, к примеру, нефть и газ.

"Конечно, я понимаю, что министерство федеральное должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной", - заметил Путин, призвав министра устранить противоречия и "навести порядок" в этом вопросе.

"Мы сейчас вносим изменения в эту методику", - ответил Котюков.