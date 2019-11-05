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РИА Новости

В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"

18:25 05.11.2019 (обновлено: 18:53 05.11.2019)
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© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтДоставка труб для "Северного потока - 2" в Коверхар
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Призывы остановить строительство "Северного потока — 2" неосуществимы и имеют политическую подоплеку, заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.
Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу совместно бороться против прокладки газопровода. Руководитель эстонского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия проекту.
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Тоом предположила, что подобные разговоры политиков не перейдут в практическую плоскость.

"Бороться против "Северного потока — 2" как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу", — заявила она в комментарии телеканалу "360".

Депутат Европарламента напомнила, что Эстония исторически выступает против "Северного потока". При этом руководству страны, по ее мнению, будет непросто скоординировать полярные точки зрения Германии и Эстонии.

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.
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На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опаски потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и ряд европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту как к исключительно экономическому. Так, представитель президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта — в инфографике Ria.ru.
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Яна ТоомСеверный поток-2Европейский парламентЕвросоюзЭстонияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А Северный поток - 2 с кем заключен? Разве с Европарламентом? Почему этот Европарламент должен решать судьбу Северного потока? Не, товарищщи, так дело не пойдет!
5 ноября, 18:34
salivina
1211000
Европейцам следует поторопиться со строительством потоков. Ведь амеры хоронят укротрубу уже через пару месяцев.
5 ноября, 18:41
Евгений Д
1000000
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