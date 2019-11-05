В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу совместно бороться против прокладки газопровода. Руководитель эстонского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия проекту.

Тоом предположила, что подобные разговоры политиков не перейдут в практическую плоскость.

"Бороться против "Северного потока — 2" как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу", — заявила она в комментарии телеканалу "360".

Депутат Европарламента напомнила, что Эстония исторически выступает против "Северного потока". При этом руководству страны, по ее мнению, будет непросто скоординировать полярные точки зрения Германии и Эстонии.

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.

На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.

Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опаски потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и ряд европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.

В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия.