В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Призывы остановить строительство "Северного потока — 2" неосуществимы и имеют политическую подоплеку, заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.
Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу совместно бороться против прокладки газопровода. Руководитель эстонского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия проекту.
Тоом предположила, что подобные разговоры политиков не перейдут в практическую плоскость.
"Бороться против "Северного потока — 2" как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу", — заявила она в комментарии телеканалу "360".
Депутат Европарламента напомнила, что Эстония исторически выступает против "Северного потока". При этом руководству страны, по ее мнению, будет непросто скоординировать полярные точки зрения Германии и Эстонии.
"Северный поток — 2"
Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.
2 ноября, 08:00РИА НовостиЕвропейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опаски потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и ряд европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту как к исключительно экономическому. Так, представитель президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.