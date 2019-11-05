Россия вывезла из Сербии дивизион С-400 после совместных учений

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дивизион зенитной ракетной системы С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" вернулись из Сербии в Россию после прошедших российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит-2019", сообщает Минобороны России.
"Доставка российских подразделений ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РИА Новости.
Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит-2019" проводились в первый раз и состояли из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап проводился с 23 по 29 октября 2019 года на авиабазе "Батайница" и военном полигоне "Пасулянске-Леваде" в Сербии.
В ходе совместных учений были отработаны вопросы взаимодействия и совместного применения соответствующих подразделений России и Сербии.