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РИА Новости

Россия вывезла из Сербии дивизион С-400 после совместных учений

18:20 05.11.2019 (обновлено: 18:23 05.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дивизион зенитной ракетной системы С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" вернулись из Сербии в Россию после прошедших российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит-2019", сообщает Минобороны России.
"Доставка российских подразделений ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РИА Новости.
Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит-2019" проводились в первый раз и состояли из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап проводился с 23 по 29 октября 2019 года на авиабазе "Батайница" и военном полигоне "Пасулянске-Леваде" в Сербии.
В ходе совместных учений были отработаны вопросы взаимодействия и совместного применения соответствующих подразделений России и Сербии.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
4 ноября, 14:06Радио Sputnik
В Турции раскрыли подробности второго этапа поставок С-400
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Министерство обороны РоссииПанцирь-С1С-400 «Триумф»СербияРоссияБезопасностьВ мире
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