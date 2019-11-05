Россия вывезла из Сербии дивизион С-400 после совместных учений

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит-2019" проводились в первый раз и состояли из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап проводился с 23 по 29 октября 2019 года на авиабазе "Батайница" и военном полигоне "Пасулянске-Леваде" в Сербии.