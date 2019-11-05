Росгвардия оценила опасность использования дронов на массовых акциях

Число зарегистрированных в России дронов к 2021 году достигнет 20-25 тысяч

Число зарегистрированных в России дронов к 2021 году достигнет 20-25 тысяч

Также генерал добавил, что определенную угрозу может представлять и возможность дронов перевозить взрывчатые и отравляющие вещества, а кроме того беспилотники создают проблемы при охране элементов инфраструктуры и важных государственных объектов.