Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T18:20Z
https://ria.ru/20191105/1560606227.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_713f181845bd2be77bdddf5ce4fed6b3.jpg
РИА Новости

Росгвардия оценила опасность использования дронов на массовых акциях

18:20 05.11.2019
262
© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несанкционированное использование беспилотников на массовых акциях создаёт угрозу безопасности и осложняет работу правоохранителей, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
"Не меньшую угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий... Они могут вести съёмку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать манёвры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства", - заявил Борукаев на круглом столе "Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности" в Государственной Думе.
Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции Строгино в Москве
26 октября, 01:42РИА Новости
Число зарегистрированных в России дронов к 2021 году достигнет 20-25 тысяч
Также генерал добавил, что определенную угрозу может представлять и возможность дронов перевозить взрывчатые и отравляющие вещества, а кроме того беспилотники создают проблемы при охране элементов инфраструктуры и важных государственных объектов.
При этом на сегодняшний день, по словам Борукаева, удаётся задержать менее 20-30% пилотов дронов.
1240203
Обсудить 1
РосгвардияБезопасность
Рекомендуем
Дрон на закате солнца
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Россия вывезла из Сербии дивизион С-400 после совместных учений
Президент России Владимир Путин
Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал, кто должен решить проблему нецезурной лексики в рэпе
Михаил Лесин
На Востряковском кладбище обустроили могилу Михаила Лесина
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и России представят к декабрю
Путин предложил заменить Википедию другой энциклопедией
Путин предложил заменить "Википедию" другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин раскритиковал главу Минобрнауки Котюкова
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
В Индии раскрыли детали сделки с Россией по запчастям к военной технике
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Эрнст рассказал о потенциальном разделении контента на Первом канале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей террористической организации
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния