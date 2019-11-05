Росгвардия оценила опасность использования дронов на массовых акциях

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несанкционированное использование беспилотников на массовых акциях создаёт угрозу безопасности и осложняет работу правоохранителей, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
"Не меньшую угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий... Они могут вести съёмку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать манёвры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства", - заявил Борукаев на круглом столе "Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности" в Государственной Думе.
Также генерал добавил, что определенную угрозу может представлять и возможность дронов перевозить взрывчатые и отравляющие вещества, а кроме того беспилотники создают проблемы при охране элементов инфраструктуры и важных государственных объектов.
При этом на сегодняшний день, по словам Борукаева, удаётся задержать менее 20-30% пилотов дронов.