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РИА Новости

Калининградский телеканал вышел в цифровое вещание на ОТР

18:13 05.11.2019 (обновлено: 18:14 05.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цифровое телевещание. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Калининградский телеканал "Каскад" вслед за коллегами из Омска запустил цифровое вещание на Общественном телевидении России (ОТР), сообщает региональное правительство.
Первым в России из региональных каналов цифровое вещание на ОТР начал омский "12 канал". Включение состоялось утром в понедельник.
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Вещание калининградского телеканала "Каскад" на 9-й кнопке первого мультиплекса стартовало в ночь с 4 на 5 ноября. В цифровом эфире ОТР местному каналу предоставляется по 5 часов ежедневно.
"Это исторический момент для цифрового вещания не только Калининградской области, но и всей страны, потому что ваш регион был одним из двух пилотных в этом проекте. Теперь на девятой кнопке в первом мультиплексе жители Калининградской и Омской областей могут увидеть программы своих региональных каналов", – сказала директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина в первом цифровом эфире программы "Сегодня утром" телеканала "Каскад".
Она напомнила, что до конца ноября такие врезки на ОТР заработают и в остальных субъектах, расширяя возможности и качество регионального телевещания, обеспечивая доступ к ним не менее 95% населения.
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Переход на цифровое телевидениеОбщественное телевидение РоссииКалининградМедиа - ОбществоОбщество
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