Калининградский телеканал вышел в цифровое вещание на ОТР

"Это исторический момент для цифрового вещания не только Калининградской области, но и всей страны, потому что ваш регион был одним из двух пилотных в этом проекте. Теперь на девятой кнопке в первом мультиплексе жители Калининградской и Омской областей могут увидеть программы своих региональных каналов", – сказала директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина в первом цифровом эфире программы "Сегодня утром" телеканала "Каскад".