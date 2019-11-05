Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями

"Чудесная семья и их друзья из Юты оказались между двух жестоких наркокартелей, представители которых стреляли друг в друга, в результате чего много замечательных американцев погибло, в том числе несколько детей, еще несколько человек пропали. Если Мексика будет нуждаться или попросит помощи в том, чтобы избавиться от этих монстров, США готовы и могут подключиться и сделать работу быстро и качественно", - написал президент в Twitter. По его словам, "картели стали настолько крупными и могущественными, что иногда нужна армия, чтобы победить армию".