Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после того, как неизвестные напали на группу американских мормонов в Мексике, предложил мексиканскому руководству помощь в борьбе с "крупными и могущественными" наркокартелями.
"Чудесная семья и их друзья из Юты оказались между двух жестоких наркокартелей, представители которых стреляли друг в друга, в результате чего много замечательных американцев погибло, в том числе несколько детей, еще несколько человек пропали. Если Мексика будет нуждаться или попросит помощи в том, чтобы избавиться от этих монстров, США готовы и могут подключиться и сделать работу быстро и качественно", - написал президент в Twitter. По его словам, "картели стали настолько крупными и могущественными, что иногда нужна армия, чтобы победить армию".
Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что готов обсудить помощь со стороны США, но считает, что она не потребуется, передает издание Milenio.
Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона. По последним данным, число погибших возросло до 12 человек, сообщает газета Universal. По данным издания, пять детей смогли сбежать и в настоящее время числятся пропавшими. Поисковая операция, в которой задействованы военнослужащие и полиция, продолжается. СМИ писали, что погибшие относятся к сообществу проживающих на территории Мексики американских мормонов с двойным гражданством. Посольство США в Мексике заявило, что поддерживает контакт с местными властями по поводу произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что Хулиан ЛеБарон стал активистом за права человека в 2009 году, когда был убит его брат Бенхамин, возглавлявший группу, противостоящую похищениям людей.
Как сообщает Universal, в понедельник вечером семья ЛеБарон призвала все сообщество мормонов вооружиться и отправиться на поиски пропавших детей. Помимо этого они утверждают, что обратились за помощью к ФБР.