Путин призвал "подтолкнуть" программу поддержки детского чтения в России

"По поводу программы поддержки детского чтения… Ну давайте мы подтолкнём это. Это хорошая программа. Я с вами полностью согласен... Вы правы, самая читающая публика у нас – это дети, это точно, сто процентов. Все потом погружаются в интернет, а дети – это самая читающая часть нашего общества, абсолютно правильно", - сказал Путин в ответ на реплику Веденяпиной.