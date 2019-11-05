МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "подтолкнуть" программу поддержки детского чтения в России, в том числе потому, что самая читающая публика - это дети.
Ранее в своем выступлении на заседании Совета по русскому языку директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина отметила, что дети являются практически самой читающей публикой, и призвала сделать так, чтобы поддержкой детского чтения в РФ занимались на самых разных уровня, "чтобы этот импульс пошел с федерального уровня и в регионы".
"По поводу программы поддержки детского чтения… Ну давайте мы подтолкнём это. Это хорошая программа. Я с вами полностью согласен... Вы правы, самая читающая публика у нас – это дети, это точно, сто процентов. Все потом погружаются в интернет, а дети – это самая читающая часть нашего общества, абсолютно правильно", - сказал Путин в ответ на реплику Веденяпиной.