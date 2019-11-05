В Калужской области организуют массовую диспансеризацию мужчин

КАЛУГА, 5 ноя – РИА Новости. Врачи Врачи Калужской области совместно со столичными медиками разработали программу "Мужское здоровье", в рамках которой пройдет масштабная диспансеризация мужчин с целью выявления различных заболеваний на ранней стадии, сообщило правительство региона во вторник.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов во вторник провел заседание регионального правительства, на котором, в частности, рассматривались перспективы развития профилактической медицины. Одним из вопросов стало участие Калужской области в пилотном проекте "Мужское здоровье", разработанном совместно со столичным НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, говорится в сообщении.

"В рамках инновационной программы "Мужское здоровье" мужчинам области предложат проверить свое здоровье. Калужская область станет третьим регионом, где будет реализован такой проект. Пилотные обследования помогут выявить у мужчин различные заболевания на ранних стадиях", - информируют власти.

Денисов предложил региональному министерству экономического развития определить два крупных и успешных промышленных предприятия с высокой мотивацией работников к здоровому образу жизни. Первые обследования начнутся во второй половине ноября.

Региональный министр здравоохранения Константин Баранов рассказал, что проблема мужского здоровья очень актуальна и является одной из причин снижения рождаемости. По его словам, сегодня это касается и молодых семей.

"Я могу с полной ответственностью сказать, что мужчины Калужской области безответственно относятся к своему здоровью. Количество женщин, которые проходят диспансеризацию, в разы их превосходит. А смертность в трудоспособном возрасте, в первую очередь, от болезней сердечно-сосудистой системы, частично - онкологии урологической сферы, у представителей сильного пола у нас в регионе достаточно высока и превышает в среднем показатель по ЦФО", - заявил Баранов.