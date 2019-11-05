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РИА Новости
Туризм

В Греции спасли туристку, которая провела два дня в лодке в открытом море

22:25 05.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда
Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В Греции спасли туристку, которая провела два дня в лодке в открытом море, сообщает The Sun.
Жительница Новой Зеландии, 47-летняя Кушила Стейн (Kushila Stein), отдыхала с мужем на яхте недалеко от греческого острова Фолегандрос. В один из дней она села в лодку и отправилась на остров за покупками. Когда наутро путешественница так и не вернулась на судно, ее муж поднял тревогу.
Греческая береговая охрана и полиция начали поисково-спасательную операцию, и через два дня обнаружили Кушилу в 80 километрах к северу от Крита — живую, но истощенную. Новозеландку доставили в больницу города Ираклион, где она проходит курс лечения от обезвоживания.
Сообщается, что при возвращении с острова на яхту, Стейн уронила в море одно из весел, и лодка стала неуправляемой. Чтобы выжить в открытом море, туристка надела на голову красный пакет и использовала зеркало, надеясь привлечь внимание проходящих мимо судов. С собой у нее оказались леденцы, которые помогли пережить 40 часов ожидания помощи.
Мать пострадавшей, Венди, рассказала, что дочь написала на лодке имя и номер телефона родителей, чтобы власти знали, с кем связаться, в случае, если Кушилу нашли бы слишком поздно.
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