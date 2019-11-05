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РИА Новости

СК опроверг данные о причинах смерти ребенка в детсаду в Коми

18:01 05.11.2019 (обновлено: 18:02 05.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи опровергли данные СМИ о причинах гибели пятилетнего ребенка в детском саду Ухты, сообщает СУСК РФ по Коми в понедельник.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду Ухты, а впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". По предварительным данным, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания.
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Как уточняет СУСК по региону, пока это заболевание классифицируется как неуточненная вирусная инфекция.
"По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания - неуточненной вирусной инфекции… Таким образом, распространяемая в СМИ информация о том, что причиной смерти девочки явилась ротавирусная инфекция, является преждевременной и не соответствующей действительности", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначен и проводится ряд судебных экспертиз, которые установят точную причину смерти ребенка, информирует республиканское следственное управление.
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