СК опроверг данные о причинах смерти ребенка в детсаду в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи опровергли данные СМИ о причинах гибели пятилетнего ребенка в детском саду Ухты, сообщает СУСК РФ по Следователи опровергли данные СМИ о причинах гибели пятилетнего ребенка в детском саду Ухты, сообщает СУСК РФ по Коми в понедельник.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду Ухты, а впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". По предварительным данным, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания.

Как уточняет СУСК по региону, пока это заболевание классифицируется как неуточненная вирусная инфекция.

"По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания - неуточненной вирусной инфекции… Таким образом, распространяемая в СМИ информация о том, что причиной смерти девочки явилась ротавирусная инфекция, является преждевременной и не соответствующей действительности", - говорится в сообщении ведомства.