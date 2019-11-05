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РИА Новости

Глава МИД Бурунди подарил Лаврову там-там

17:58 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил главе МИД Бурунди Эзикиеле Нибигире гармонь, получив взамен там- там.
В Facebook МИД РФ размещена фотография по итогам состоявшихся во вторник российско- бурундийских переговоров.
© Фото : страница МИД России в FacebookПосле переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками
После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками
© Фото : страница МИД России в Facebook
После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками
В сопровождающем фото сообщении указывается, что "после переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел республики Бурунди Эзикиелы Нибигира обменялись подарками".
"Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Нибигира преподнес российскому коллеге в дар древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там", - указывается в сообщении.
Там- там представляет собой барабан с деревянными щитками вместо кожи, распространенный в Африке.
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Сергей ЛавровМИД РФБурундиВ мире
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