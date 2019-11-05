Глава МИД Бурунди подарил Лаврову там-там

После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками

После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками

В сопровождающем фото сообщении указывается, что "после переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел республики Бурунди Эзикиелы Нибигира обменялись подарками".