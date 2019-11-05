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РИА Новости
Мурманская область

В Мурманске подняли флаг России на дизель-электрическом ледоколе "Обь"

17:59 05.11.2019 (обновлено: 20:19 05.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПервый неатомный дизель-электрический ледокол "Обь" Росатомфлота в порту у морского вокзала в городе Мурманске. 5 ноября 2019
Первый неатомный дизель-электрический ледокол Обь Росатомфлота в порту у морского вокзала в городе Мурманске. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Павел Львов
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Первый неатомный дизель-электрический ледокол "Обь" Росатомфлота в порту у морского вокзала в городе Мурманске. 5 ноября 2019
МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Торжественная церемония поднятия государственного флага на дизель-электрическом ледоколе "Обь", который стал первым неатомным ледоколом в составе Росатомфлота, состоялась в порту Мурманска, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ледокол "Обь" построен в Выборге в рамках проекта "Портофлот" и уже в ноябре приступит к работе в порту Сабетта. По словам замгубернатора Мурманской области Евгения Никоры, Атомфлот осуществил рывок в технологиях освоения Арктики и обеспечении транспортного сообщения в российской арктической зоне.
"Кроме того, для любого нового судна необходимо береговое обслуживание, а значит, это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. Уверен, что высококвалифицированный персонал Росатомфлота будет надежно, безопасно и эффективно эксплуатировать этот красавец-ледокол", – подчеркнул Никора.
Заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша отметил, что ввод в строй ледокола "Обь" означает создание около 100 рабочих мест.
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Дизель-электрическая энергетическая установка мощностью 12 мВт позволяет ледоколу эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. Длина судна составляет 89,2 метра, ширина – 21,9 метра, осадка – 7,5 метра. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.
Проект "Портофлот" – это новое направление работы ФГУП "Атомфлот". В его рамках построены буксиры "Пур", "Тамбей", "Надым", "Юрибей" и портовый ледокол "Обь". Сегодня предприятие оказывает полный комплекс портовых услуг в акватории порта Сабетта. Портовый флот совместно с атомными ледоколами работает с танкерами-газовозами грузовместимостью свыше 170 тысяч кубометров каждый. В ноябре 2014 года ФГУП "Атомфлот" подписан договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ" сроком до 31 декабря 2040 года.
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