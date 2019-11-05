В Мурманске подняли флаг России на дизель-электрическом ледоколе "Обь"

Первый неатомный дизель-электрический ледокол "Обь" Росатомфлота в порту у морского вокзала в городе Мурманске. 5 ноября 2019

Первый неатомный дизель-электрический ледокол "Обь" Росатомфлота в порту у морского вокзала в городе Мурманске. 5 ноября 2019

МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Торжественная церемония поднятия государственного флага на дизель-электрическом ледоколе "Обь", который стал первым неатомным ледоколом в составе Торжественная церемония поднятия государственного флага на дизель-электрическом ледоколе "Обь", который стал первым неатомным ледоколом в составе Росатомфлота , состоялась в порту Мурманска , сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ледокол "Обь" построен в Выборге в рамках проекта "Портофлот" и уже в ноябре приступит к работе в порту Сабетта. По словам замгубернатора Мурманской области Евгения Никоры, Атомфлот осуществил рывок в технологиях освоения Арктики и обеспечении транспортного сообщения в российской арктической зоне.

"Кроме того, для любого нового судна необходимо береговое обслуживание, а значит, это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. Уверен, что высококвалифицированный персонал Росатомфлота будет надежно, безопасно и эффективно эксплуатировать этот красавец-ледокол", – подчеркнул Никора.

Заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша отметил, что ввод в строй ледокола "Обь" означает создание около 100 рабочих мест.

Дизель-электрическая энергетическая установка мощностью 12 мВт позволяет ледоколу эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. Длина судна составляет 89,2 метра, ширина – 21,9 метра, осадка – 7,5 метра. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.