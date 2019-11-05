Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T18:08Z
https://ria.ru/20191105/1560603225.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_be3a52f0257f90e26a429cbe8cb729d7.jpg
РИА Новости

"Зачем нужен?" В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного

17:45 05.11.2019 (обновлено: 18:08 05.11.2019)
8557
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Красноярске бригада скорой помощи отказалась госпитализировать больного, который несколько часов пролежал почти без движения, сообщила газета "Комсомольская правда".
По информации издания, группа людей без определенного места жительства попросила у прохожего телефон, чтобы вызвать скорую для собутыльника, объяснив это тем, что у их товарища "с сердцем плохо".
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
28 сентября, 08:00РИА Новости
Высокие отношения: в Петербурге фельдшер и пациентка сошлись в кулачном бою
Медики осмотрели больного и отказались забрать его в больницу.
Мужчина, с телефона которого вызвали скорую, возмутился, что бездомный уже два часа лежит и не в состоянии идти.
"А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?" — поинтересовались в ответ врачи.
После этого они порекомендовали вызвать полицию.
"Сколько денег на них бюджетных тратится — вы знаете? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся?" — добавил один из медиков.
Автомобиль скорой медицинской помощи
12 августа, 15:07РИА Новости
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
При этом они также заверили мужчину, что бездомному ничего не грозит.
"Ничего ему не будет, он две недели пил. Здоровья надо иметь больше, чем у любого", — резюмировали они.
Дальнейшая судьба бездомного неизвестна.
50107128831
Обсудить 6
КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Автомобиль скорой помощи на дороге
СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Вилена Исламова
Онкобольная жительница Урала встретилась с братом после звонка Путину
Андриян Николаев перед стартом на Байконуре
Чувашские школьники хотят дать открытому острову имя космонавта Николаева
Бутылка коньяка, поднятая со дна командой дайверов Ocean X Team
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперты оценили проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО
Курительная комната
Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Слитки золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния