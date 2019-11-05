"Зачем нужен?" В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В . В Красноярске бригада скорой помощи отказалась госпитализировать больного, который несколько часов пролежал почти без движения, сообщила газета "Комсомольская правда".

По информации издания, группа людей без определенного места жительства попросила у прохожего телефон, чтобы вызвать скорую для собутыльника, объяснив это тем, что у их товарища "с сердцем плохо".

Медики осмотрели больного и отказались забрать его в больницу.

Мужчина, с телефона которого вызвали скорую, возмутился, что бездомный уже два часа лежит и не в состоянии идти.

"А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?" — поинтересовались в ответ врачи.

После этого они порекомендовали вызвать полицию.

"Сколько денег на них бюджетных тратится — вы знаете? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся?" — добавил один из медиков.

При этом они также заверили мужчину, что бездомному ничего не грозит.

"Ничего ему не будет, он две недели пил. Здоровья надо иметь больше, чем у любого", — резюмировали они.