"Зачем нужен?" В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Красноярске бригада скорой помощи отказалась госпитализировать больного, который несколько часов пролежал почти без движения, сообщила газета "Комсомольская правда".
По информации издания, группа людей без определенного места жительства попросила у прохожего телефон, чтобы вызвать скорую для собутыльника, объяснив это тем, что у их товарища "с сердцем плохо".
Медики осмотрели больного и отказались забрать его в больницу.
Мужчина, с телефона которого вызвали скорую, возмутился, что бездомный уже два часа лежит и не в состоянии идти.
"А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?" — поинтересовались в ответ врачи.
После этого они порекомендовали вызвать полицию.
"Сколько денег на них бюджетных тратится — вы знаете? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся?" — добавил один из медиков.
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При этом они также заверили мужчину, что бездомному ничего не грозит.
"Ничего ему не будет, он две недели пил. Здоровья надо иметь больше, чем у любого", — резюмировали они.
Дальнейшая судьба бездомного неизвестна.