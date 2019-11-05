Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T17:45Z
https://ria.ru/20191105/1560603166.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155296/76/1552967659_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_f479e4af3e69d29396f838cab895de09.jpg
РИА Новости

Волин прокомментировал слова Эрнста о программе цифровизации в России

17:45 05.11.2019
360
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Программу цифровизации нельзя считать ошибочной в силу того, что ее реализация обеспечила равным доступом к телеканалам 50 миллионов россиян, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, комментируя критику гендиректора Первого канала Константина Эрнста введения мультиплекса.
Ранее Эрнст заявил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов, которые он назвал "трагической ошибкой". По его мнению, мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить. Россия, по словам Эрнста, в итоге получила систему, "которая даже не может показывать сигналы в качестве HD". Он также отметил, что "HD - это уже устаревший формат", и "нужно переходить в Super-HD".
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
28 октября, 14:35РИА Новости
Программы региональных телеканалов появятся в эфире ОТР в конце ноября
"Мы не считаем программу цифровизации отечественного телевидения ошибочной в силу того, что за счет ее реализации свыше 50 миллионов граждан смогли радикально улучшить свое медиапотребление. Десять лет тому назад они принимали не более трех телевизионных каналов, а сегодня они принимают 20 телевизионных каналов. И только ради этого можно было бы это делать", - рассказал Волин в разговоре с РИА Новости.
При этом, по его словам, Минкомсвязи отдает себе отчет в том, что увеличение количества телеканалов, которые стали общедоступными, повысило конкуренцию на рынке, и от нее страдают как традиционные лидеры, так и некоторые региональные игроки.
"Но вся государственная политика России направлена на обеспечение интересов потребителей, то есть граждан Российской Федерации. А от повышения конкуренции потребители только выигрывают. Поэтому мы тоже не считаем, что это негативный момент", - сообщил Волин.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
23 сентября, 16:19РИА Новости
Волин: у россиян нет проблем с просмотром телеканалов второго мультиплекса
Он также отметил, что с Константином Эрнстом неоднократно обсуждалась возможность вещания на более высоких технологических уровнях, в частности, в High Definition.
"Пять лет назад в пяти крупных российских городах РТРС и министерство выделили частоты, закупили необходимое оборудование, которое позволяло начать там вещание трех телеканалов в рамках телевидения высокой четкости. Мы предложили федеральным телеканалам, в том числе и Первому, начать вещание в High Definition в крупных городах. Все телевизионные каналы, включая Первый, от этого отказались, сказав, что им это экономически не выгодно", - добавил Волин.
Мультиплекс – объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании, смешиваемых перед передачей по транспортному каналу и разделяемых на конечной приемной установке с выделением одного или нескольких телеканалов.
Останкинская телебашня
28 октября, 10:44РИА Новости
СМИ: в "Останкино" опасаются перебоев в вещании из-за долгов Первого канала
1432006
Обсудить 0
МинкомсвязиАлексей ВолинКонстантин ЭрнстРоссияОбщество
Рекомендуем
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Эрнст рассказал о потенциальном разделении контента на Первом канале
Певица MARUV в клипе Между нами
Maruv поблагодарила фанатов за победу в номинации в рамках премии MTV
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил состав президентского Совета по делам казачества
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал, кто должен решить проблему нецезурной лексики в рэпе
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Президент России Владимир Путин
Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка
Машина скорой помощи. Мексика
Число погибших после нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева призвала вернуть специалитет для гуманитарных направлений
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин призвал "подтолкнуть" программу поддержки детского чтения в России
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал слова актера Миронова о нелюбви Ленина к России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
Глава МИД Бурунди подарил Лаврову там-там
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Минкультуры подготовило предложения по ужесточению "антипиратского" закона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния