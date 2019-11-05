Волин прокомментировал слова Эрнста о программе цифровизации в России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Программу цифровизации нельзя считать ошибочной в силу того, что ее реализация обеспечила равным доступом к телеканалам 50 миллионов россиян, заявил РИА Новости замглавы Программу цифровизации нельзя считать ошибочной в силу того, что ее реализация обеспечила равным доступом к телеканалам 50 миллионов россиян, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин , комментируя критику гендиректора Первого канала Константина Эрнста введения мультиплекса.

Ранее Эрнст заявил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов, которые он назвал "трагической ошибкой". По его мнению, мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить. Россия, по словам Эрнста, в итоге получила систему, "которая даже не может показывать сигналы в качестве HD". Он также отметил, что "HD - это уже устаревший формат", и "нужно переходить в Super-HD".

"Мы не считаем программу цифровизации отечественного телевидения ошибочной в силу того, что за счет ее реализации свыше 50 миллионов граждан смогли радикально улучшить свое медиапотребление. Десять лет тому назад они принимали не более трех телевизионных каналов, а сегодня они принимают 20 телевизионных каналов. И только ради этого можно было бы это делать", - рассказал Волин в разговоре с РИА Новости.

При этом, по его словам, Минкомсвязи отдает себе отчет в том, что увеличение количества телеканалов, которые стали общедоступными, повысило конкуренцию на рынке, и от нее страдают как традиционные лидеры, так и некоторые региональные игроки.

"Но вся государственная политика России направлена на обеспечение интересов потребителей, то есть граждан Российской Федерации. А от повышения конкуренции потребители только выигрывают. Поэтому мы тоже не считаем, что это негативный момент", - сообщил Волин.

Он также отметил, что с Константином Эрнстом неоднократно обсуждалась возможность вещания на более высоких технологических уровнях, в частности, в High Definition.

"Пять лет назад в пяти крупных российских городах РТРС и министерство выделили частоты, закупили необходимое оборудование, которое позволяло начать там вещание трех телеканалов в рамках телевидения высокой четкости. Мы предложили федеральным телеканалам, в том числе и Первому, начать вещание в High Definition в крупных городах. Все телевизионные каналы, включая Первый, от этого отказались, сказав, что им это экономически не выгодно", - добавил Волин.