Волин прокомментировал слова Эрнста о программе цифровизации в России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Программу цифровизации нельзя считать ошибочной в силу того, что ее реализация обеспечила равным доступом к телеканалам 50 миллионов россиян, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, комментируя критику гендиректора Первого канала Константина Эрнста введения мультиплекса.
Ранее Эрнст заявил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов, которые он назвал "трагической ошибкой". По его мнению, мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить. Россия, по словам Эрнста, в итоге получила систему, "которая даже не может показывать сигналы в качестве HD". Он также отметил, что "HD - это уже устаревший формат", и "нужно переходить в Super-HD".
"Мы не считаем программу цифровизации отечественного телевидения ошибочной в силу того, что за счет ее реализации свыше 50 миллионов граждан смогли радикально улучшить свое медиапотребление. Десять лет тому назад они принимали не более трех телевизионных каналов, а сегодня они принимают 20 телевизионных каналов. И только ради этого можно было бы это делать", - рассказал Волин в разговоре с РИА Новости.
При этом, по его словам, Минкомсвязи отдает себе отчет в том, что увеличение количества телеканалов, которые стали общедоступными, повысило конкуренцию на рынке, и от нее страдают как традиционные лидеры, так и некоторые региональные игроки.
"Но вся государственная политика России направлена на обеспечение интересов потребителей, то есть граждан Российской Федерации. А от повышения конкуренции потребители только выигрывают. Поэтому мы тоже не считаем, что это негативный момент", - сообщил Волин.
Он также отметил, что с Константином Эрнстом неоднократно обсуждалась возможность вещания на более высоких технологических уровнях, в частности, в High Definition.
"Пять лет назад в пяти крупных российских городах РТРС и министерство выделили частоты, закупили необходимое оборудование, которое позволяло начать там вещание трех телеканалов в рамках телевидения высокой четкости. Мы предложили федеральным телеканалам, в том числе и Первому, начать вещание в High Definition в крупных городах. Все телевизионные каналы, включая Первый, от этого отказались, сказав, что им это экономически не выгодно", - добавил Волин.
Мультиплекс – объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании, смешиваемых перед передачей по транспортному каналу и разделяемых на конечной приемной установке с выделением одного или нескольких телеканалов.