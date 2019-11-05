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РИА Новости
Культура

Российские власти готовы поддержать пушкинские музеи в Гурзуфе и Кишиневе

17:38 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти готова оказать поддержку пушкинским музеям в Гурзуфе и Кишиневе.
В ходе заседания Совета по русскому языку директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев обратил внимание главы государства на плачевное состояние домов-музеев Пушкина в Кишиневе и в Гурзуфе - к последнему музею, по словам Богатырева, доступ и вовсе ограничен, так как дорога к нему пролегает через частную территорию санатория.
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Богатырев также отметил, что обновление пушкинских музеев может войти в программу подготовки к празднованию 225-летнего юбилея поэта, и передал президенту соответствующие коллективные письма от директоров пушкинских музеев.
"Надеемся на вашу поддержку", - сказал он.
"Что касается тех объектов, которые находятся за границей, - к сожалению, сегодня заграницей, в Молдове - с властями переговорим, если нужна им помощь, мы даже будем готовы оказать им финансовую помощь для проведения в порядок этих пушкинских мест", - сказал на это Путин.
Говоря о доме-музее в Гурзуфе, президент отметил, что надо посмотреть, кому он принадлежит.
"Здесь проблем с финансированием не будет, вопрос только - как организовать эту работу. Но я надеюсь, в наших силах сделать все, что можно", - добавил Путин.
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КультураГурзуфАлександр ПушкинВладимир ПутинМолдавияКишиневРоссия
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