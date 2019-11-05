Российские власти готовы поддержать пушкинские музеи в Гурзуфе и Кишиневе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти готова оказать поддержку пушкинским музеям в Гурзуфе и Кишиневе.

В ходе заседания Совета по русскому языку директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев обратил внимание главы государства на плачевное состояние домов-музеев Пушкина в Кишиневе и в Гурзуфе - к последнему музею, по словам Богатырева, доступ и вовсе ограничен, так как дорога к нему пролегает через частную территорию санатория.

Богатырев также отметил, что обновление пушкинских музеев может войти в программу подготовки к празднованию 225-летнего юбилея поэта, и передал президенту соответствующие коллективные письма от директоров пушкинских музеев.

"Надеемся на вашу поддержку", - сказал он.

"Что касается тех объектов, которые находятся за границей, - к сожалению, сегодня заграницей, в Молдове - с властями переговорим, если нужна им помощь, мы даже будем готовы оказать им финансовую помощь для проведения в порядок этих пушкинских мест", - сказал на это Путин.

Говоря о доме-музее в Гурзуфе, президент отметил, что надо посмотреть, кому он принадлежит.