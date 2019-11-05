Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бесплатный бизнес-акселератор для малых и средних предприятий сферы услуг под эгидой правительства Бесплатный бизнес-акселератор для малых и средних предприятий сферы услуг под эгидой правительства Москвы стартовал в понедельник в столице на площадке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), передает корреспондент РИА Новости.

Программа акселератора предполагает интенсивное обучение начинающих предпринимателей, а также развитие и масштабирование уже действующего бизнеса в области туризма, дошкольного обучения и бьюти-индустрии. Организатором проекта выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Как отметил, открывая мероприятие, замруководителя ДПИР Александр Исаевич, формат акселератора был реализован властями по запросу самого бизнеса.

"Мы провели опрос, и образовательный акселератор оказался одной из самых востребованных мер поддержки. У предпринимателей накопилась масса вопросов, которые их беспокоят, и, пройдя акселератор, они смогут найти ответы на многие из них. Также участники смогут оценить себя с точки зрения возможностей масштабирования своего бизнеса", - отметил он.

При этом, по мнению Исаевича, акселератор выгоден не только бизнесу, но и городу, так как помогает в создании новых рабочих мест и формировании устойчивого бизнеса.

"Польза от городских мер поддержки малого и среднего предпринимательства измеряется очень просто, по двум параметрам: это рабочие места и налоговые отчисления в региональный бюджет. Сегодня более 2,6 миллиона рабочих мест формируют субъекты МСП. Эти предприятия в прошлом году дали в столичный бюджет 23,2% налоговых отчислений, что в 1,6 раза больше, чем крупнейшие компании-плательщики. И эта динамика неуклонно растет", - сказал Исаевич.

Что касается выгоды для бизнеса, то обучающие программы акселератора, где наставниками выступят опытные и успешные специалисты, позволит компаниям-участникам увеличить выручку, оптимизировать расходы и таким образом сократить потребность в заемных средствах.

Представитель ДПИР отметил, что цель правительства Москвы - аккумулировать все меры поддержки, все образовательные инструменты, которые может дать город. Таких мер становится все больше, и уже 120 тысяч предпринимателей ими воспользовались.

"Для нас, для города, важна обратная связь, чтобы формировать свои приоритеты по поддержке бизнеса, и акселератор даёт эту обратную связь: как от ведущих игроков рынка, так и от тех, кто ещё только заходит в бизнес", - подчеркнул Исаевич.

В свою очередь, директор ФРИИ Кирилл Варламов выразил благодарность правительству Москвы за организацию мероприятия, позволяющего "в концентрированном по месту и времени виде" получить доступ к экспертизе, к знаниям, к новым возможностям. Поэтому задача участников – максимально много спрашивать, уточнять, тестировать, не боясь предлагать даже самые необычные идеи.