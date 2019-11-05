Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бесплатный бизнес-акселератор для малых и средних предприятий сферы услуг под эгидой правительства Москвы стартовал в понедельник в столице на площадке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), передает корреспондент РИА Новости.
Программа акселератора предполагает интенсивное обучение начинающих предпринимателей, а также развитие и масштабирование уже действующего бизнеса в области туризма, дошкольного обучения и бьюти-индустрии. Организатором проекта выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Как отметил, открывая мероприятие, замруководителя ДПИР Александр Исаевич, формат акселератора был реализован властями по запросу самого бизнеса.
"Мы провели опрос, и образовательный акселератор оказался одной из самых востребованных мер поддержки. У предпринимателей накопилась масса вопросов, которые их беспокоят, и, пройдя акселератор, они смогут найти ответы на многие из них. Также участники смогут оценить себя с точки зрения возможностей масштабирования своего бизнеса", - отметил он.
При этом, по мнению Исаевича, акселератор выгоден не только бизнесу, но и городу, так как помогает в создании новых рабочих мест и формировании устойчивого бизнеса.
"Польза от городских мер поддержки малого и среднего предпринимательства измеряется очень просто, по двум параметрам: это рабочие места и налоговые отчисления в региональный бюджет. Сегодня более 2,6 миллиона рабочих мест формируют субъекты МСП. Эти предприятия в прошлом году дали в столичный бюджет 23,2% налоговых отчислений, что в 1,6 раза больше, чем крупнейшие компании-плательщики. И эта динамика неуклонно растет", - сказал Исаевич.
Что касается выгоды для бизнеса, то обучающие программы акселератора, где наставниками выступят опытные и успешные специалисты, позволит компаниям-участникам увеличить выручку, оптимизировать расходы и таким образом сократить потребность в заемных средствах.
Представитель ДПИР отметил, что цель правительства Москвы - аккумулировать все меры поддержки, все образовательные инструменты, которые может дать город. Таких мер становится все больше, и уже 120 тысяч предпринимателей ими воспользовались.
"Для нас, для города, важна обратная связь, чтобы формировать свои приоритеты по поддержке бизнеса, и акселератор даёт эту обратную связь: как от ведущих игроков рынка, так и от тех, кто ещё только заходит в бизнес", - подчеркнул Исаевич.
В свою очередь, директор ФРИИ Кирилл Варламов выразил благодарность правительству Москвы за организацию мероприятия, позволяющего "в концентрированном по месту и времени виде" получить доступ к экспертизе, к знаниям, к новым возможностям. Поэтому задача участников – максимально много спрашивать, уточнять, тестировать, не боясь предлагать даже самые необычные идеи.
"Акселерация – очень классная штука. Не бывает плохих или даже дурацких идей. Любой ваш бизнес, любой проект может стать чем угодно, не стесняйтесь его разворачивать на другие рынки, для решения других задач. Не стесняйтесь его масштабировать", - заключил Варламов.