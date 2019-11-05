Путин поддержал идею организации юбилея Пушкина в 2024 году

"Согласен. Обещаю вам - указ такой выпустим, я его подпишу. Владимира Ильича (Толстого - ред.) попрошу при помощи коллег приступить к его подготовке", - сказал Путин в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее в ходе заседания Совета по русскому языку.