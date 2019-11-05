Путин поддержал идею организации юбилея Пушкина в 2024 году

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей организации и подготовки празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году и пообещал подписать соответствующий указ.
"Согласен. Обещаю вам - указ такой выпустим, я его подпишу. Владимира Ильича (Толстого - ред.) попрошу при помощи коллег приступить к его подготовке", - сказал Путин в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее в ходе заседания Совета по русскому языку.
Кроме того, в рамках Совета по русскому языку президент согласился поддержать создание проекта, целью которого станет популяризация материалов, связанных с жизнью и творчеством Пушкина, а также создание просветительских учебников нового типа.
"В указ, о котором мы сейчас выше говорили, мы обязательно это внесем и поддержим", - добавил президент.