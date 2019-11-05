Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T17:35Z
https://ria.ru/20191105/1560602620.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156056/24/1560562499_0:0:3089:1738_1036x0_80_0_0_899efb7e159d45019411021b5dd4ccd8.jpg
РИА Новости

Путин поддержал идею организации юбилея Пушкина в 2024 году

17:29 05.11.2019 (обновлено: 17:35 05.11.2019)
153
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей организации и подготовки празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году и пообещал подписать соответствующий указ.
"Согласен. Обещаю вам - указ такой выпустим, я его подпишу. Владимира Ильича (Толстого - ред.) попрошу при помощи коллег приступить к его подготовке", - сказал Путин в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее в ходе заседания Совета по русскому языку.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Вчера, 17:21Радио Sputnik
Путин: русский язык обеспечивает единство российской нации
Кроме того, в рамках Совета по русскому языку президент согласился поддержать создание проекта, целью которого станет популяризация материалов, связанных с жизнью и творчеством Пушкина, а также создание просветительских учебников нового типа.
"В указ, о котором мы сейчас выше говорили, мы обязательно это внесем и поддержим", - добавил президент.
1410003
Обсудить 1
Александр ПушкинВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Российские власти готовы поддержать пушкинские музеи в Гурзуфе и Кишиневе
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин назвал русский язык "мягкой силой"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Путин назвал условия возрастания интереса к русскому языку
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
Путин проведет расширенное заседание Совета по русскому языку в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин назвал языковую политику приоритетом для России
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин призвал "подтолкнуть" программу поддержки детского чтения в России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
Путин поздравил участников Российских студенческих отрядов с юбилеем
Владимир Путин
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Девушка с планшетом в библиотеке
В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Русский язык обеспечивает единство и идентичность нации, заявил Путин
Президент России Владимир Путин
Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Владимир Путин
Путин решит вопрос с грантом на проведение конгресса Фондом Достоевского
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" подготовят для выпуска в море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния